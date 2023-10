Atelier Peinture « La Ville d’Hiver d’Arcachon » animé par Maurice Bénitah – M’ La Ville d’Hiver 46 Allée des Dunes Arcachon, 26 octobre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Atelier peinture suivi d’une visite de l’exposition « La Ville d’Hiver d’Arcachon » animé par l’artiste Maurice Bénitah.

Tout public de 11 à 99 ans – Gratuit et sous inscription

(Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte).

2023-10-26 fin : 2023-10-26 16:30:00. .

46 Allée des Dunes M’ La Ville d’Hiver

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Painting workshop followed by a visit to the exhibition « La Ville d’Hiver d’Arcachon » led by artist Maurice Bénitah.

All ages 11 to 99 – Free and subject to registration

(Children must be accompanied by an adult)

Taller de pintura seguido de una visita a la exposición « La Ville d’Hiver d’Arcachon » dirigida por el artista Maurice Bénitah.

Abierto al público de 11 a 99 años – Gratuito y previa inscripción

(Los niños deben ir acompañados de un adulto)

Malworkshop mit anschließendem Besuch der Ausstellung « La Ville d’Hiver d’Arcachon » unter der Leitung des Künstlers Maurice Bénitah.

Alle Altersgruppen von 11 bis 99 Jahren – Kostenlos und mit Anmeldung

(Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden)

