Seine-Maritime Harfleur Les Comédiens de la Lézarde présentent leur 45ème spectacle musical. Cette année encore, ils vous emmèneront pour un voyage de 2h30 de rire et de détente. La pièce déjantée est jalonnée de chansons du répertoire français interprétées en live avec cinq musiciens sur scène. De Diam’s en passant par Jacques Brel, Calogero ou encore Stromae… Il y en a pour tous les goûts. Cette année en bref :

Nom de Zeus !!! Doc, après un énième saut dans le temps, vient de créer une faille spatio temporelle. Plusieurs mondes parallèles qui n’auraient jamais dû se croiser, se retrouvent à la croisée des chemins, en plein milieu du salon de Tatie Danielle. L’affaire est urgente ! C’est l’anéantissement de tous ces mondes si la faille n’est pas rétablie dans les plus brefs délais. Rendez-vous à la Forge, Harfleur.

