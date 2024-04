45ème Ronde du Pays de Caux salle municipale Saint-Valery-en-Caux, samedi 22 juin 2024.

45ème Ronde du Pays de Caux salle municipale Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

45ème RONDE DU PAYS DE CAUX

4 Parcours route 30 km familial 50 km 80 km et 100 km

2 Parcours VTT 25 km et 50 km

Randonnée Pédestre 20 km.

Départs à partir de 7 h 30 jusqu’à 10 h 30. Arrivée à partir de 11h30 Clôture 14h00 Points de contrôle et ravitaillement à St Pierre le Viger pour les routiers et VTT 50 km et à Veules les Roses pour les VTT 50 km.

Buffet pique-nique au retour pour tous et remise des récompenses à la Salle Municipale à 14 h 30.

Début : 2024-06-22 07:30:00

salle municipale Boulevard Carnot

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie fabien.robert76460@gmail.com

