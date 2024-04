45ème Mai du Livre Prendre part TARBES Tarbes, mercredi 22 mai 2024.

45ème Mai du Livre Prendre part TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées

Le Mai du Livre est construit et organisé par la Ligue de l’Enseignement des Hautes-Pyrénées…

ÉDITO

Prendre part

S’engager librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son métier et de son milieu familial est une manière de se construire, de faire droit aux besoins exprimés ou latents.

C’est ouvrir des situations de participation, c’est chercher à instituer l’égalité dans tous les lieux de vie.

C’est devenir partenaire à part entière, c’est chercher et construire des prises sur un monde à vivre pour le penser plutôt que de le subir.

On ne peut pas faire société tout seul.

Participer à l’organisation de l’espace public, c’est à la fois un moyen tout en déjà un résultat.

Déclaration des Droits de l’Homme

Art 21 Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays…

Art 2 Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et vaux bienfaits qui en résultent.

René TRUSSES

Président de la Ligue de l’Enseignement

des Hautes-Pyrénées

AU PROGRAMME

Thème Prendre part

Invité d’honneur Eric Pessan, écrivain

Rencontres d’auteurs, expositions, conférences, spectacles, lectures…

> Programme complet en téléchargement Voir document (bloc Coordonnées)

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22

fin : 2024-05-29

TARBES Rue du Régiment de Bigorre

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement 45ème Mai du Livre Prendre part Tarbes a été mis à jour le 2024-04-08 par OT de Tarbes|CDT65