Dordogne Sigoulès-et-Flaugeac L’association « Foire aux vins de Sigoulès » organise sa 45ème Foire aux Vins de Sigoulès le samedi 23 et dimanche 24 juillet.

Retrouvez de nombreux vignerons de la Route des Vins dans le village de Sigoulès. 2 jours de fête et de convivialité, animation en journée, spectacle et orchestre en soirée. Restauration sur place. Attractions foraines.

+33 6 89 30 31 47

Entrée libre Foire aux vins de sigoulès

