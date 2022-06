45ème Fête des Libertés à Saint-Quentin

45ème Fête des Libertés à Saint-Quentin



2022-07-10 – 2022-07-10 0 0 Samedi 9 et dimanche 10 juillet, rendez-vous au stade Plein Air à Saint-Quentin pour la 45ème Fête des Libertés ! Au programme le samedi de 11h à 23h :

– Des concerts.

– Des jeux gonflables gratuits pour les enfants.

– Restauration et buvette sur place. Au programme le dimanche de 11h à 23h :

– Une brocante de 8h à 18h.

– Des concerts.

– Une exposition : l’art en liberté.

– Des jeux gonflables gratuits pour les enfants.

