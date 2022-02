45ème exposition internationale Minéraux et Fossiles Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Catégories d’évènement: Bourgoin-Jallieu

Isère

45ème exposition internationale Minéraux et Fossiles Bourgoin-Jallieu, 5 mars 2022, Bourgoin-Jallieu. 45ème exposition internationale Minéraux et Fossiles Salle Polyvalente 92 Avenue Professeur Tixier Bourgoin-Jallieu

2022-03-05 – 2022-03-06 Salle Polyvalente 92 Avenue Professeur Tixier

Bourgoin-Jallieu Isère EUR Exposition bourse d’échanges de Minéraux et Fossiles organisée par le Sou des Ecoles Jean Jaurès. mineraux.bourgoinjallieu@gmail.com +33 6 47 67 01 15 http://minerauxbourgoinjallieu.unblog.fr/ Salle Polyvalente 92 Avenue Professeur Tixier Bourgoin-Jallieu

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bourgoin-Jallieu, Isère Autres Lieu Bourgoin-Jallieu Adresse Salle Polyvalente 92 Avenue Professeur Tixier Ville Bourgoin-Jallieu lieuville Salle Polyvalente 92 Avenue Professeur Tixier Bourgoin-Jallieu Departement Isère

Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourgoin-jallieu/

45ème exposition internationale Minéraux et Fossiles Bourgoin-Jallieu 2022-03-05 was last modified: by 45ème exposition internationale Minéraux et Fossiles Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu 5 mars 2022 Bourgoin-Jallieu Isère

Bourgoin-Jallieu Isère