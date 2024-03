45ème édition de la Fête du Cheval Terrain des fêtes Tréouergat, dimanche 12 mai 2024.

Programme de la journée

La journée débutera à 11 h 30 par le traditionnel défilé de calèches depuis le bourg (gratuit) suivi du repas cochon/frites, préparé par Loulou et son équipe.

Diverses animations équestres sont prévues par les éleveurs et associations de la région à partir de 14 h saut d’obstacles, mania, loto crottin avec lots, carrousel, monte western, course irlandaise et jeux divers, sous le thème western , avec en fil rouge le groupe de danse country Mill’s Valley Dancers de Bohars. L’arrachage des pommes de terre à l’ancienne aura également lieu pour le plus grand plaisir des petits et grands. Mais aussi la présentation de vieux tracteurs, vannerie, la fabrication de pain à l’ancienne et beurre de baratte. La dégustation de crêpes et sandwiches/merguez sera possible tout l’après-midi.

L’association Ukraine Iroise présentera les actions engagées pour le conflit en Ukraine. .

Terrain des fêtes Le Bourg

Tréouergat 29290 Finistère Bretagne foyerrural.treouergat@gmail.com

