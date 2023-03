45e Rando Cuiseaux Cuiseaux Catégories d’Évènement: Cuiseaux

45e Rando, 30 avril 2023, Cuiseaux

2023-04-30 08:00:00 – 2023-04-30 14:00:00

Saône-et-Loire Cuiseaux Après l’accueil café dès 8 heures (et jusqu’à 14h), les randonneurs suivront le parcours de leur choix (10, 14, 17, 21 ou 24 km). En passant par Champagnat, Montagna-le-Reconduit, le Col des 4 Bornes, ils chemineront dans le Revermont, premières collines du Jura qui dominent la Bresse.

Ils rejoindront la table d’orientation qui surplombe Cuiseaux. Ils pourront y faire une pause en profitant du ravitaillement principal de la journée. Puis ils redescendront à Cuiseaux, soit directement par la Madone, soit en prolongeant par Châtel, Digna, Chevreaux.

A l’arrivée, chaque participant se verra offrir une crêpe accompagnée du verre de l’amitié et participera à la tombola surprise. jacgermain@wanadoo.fr Cuiseaux

