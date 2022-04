45e Fête de la Vielle – Anost Anost, 19 août 2022, Anost.

45e Fête de la Vielle – Anost Anost

2022-08-19 10:00:00 – 2022-08-21 02:00:00

Anost Saône-et-Loire Anost

La programmation:

CONCERTS / BALS / SPECTACLES / CONFÉRENCE / EXPOSITION

LA BAZANCA – Espagne

TRIO Meunier – Duplessis – Poulet

CONCERT CONTÉ par Rémi Guillaumeau

FUBLÈNE (Cyril Berthet)

DUO FAULKNER -TURK – Ecosse

Trio Sebastien Lagrange

ARPÈGE – Le voyage de Toine

DI GIOLA – Italie

PACO DIEZ – Espagne

BEROT et ses histoires (Dominique Forges)

LE GRAND BAROUF

GROS VIVIER

LA BANDE DE VIELLE

LA MORVANDELLE (exposition, concert)

SUR TES PAS (performance concert/cinéma, avec Christian Frappa, Raphaël Thiéry et Françoise Etay)

ALINE PILON (Conférence Achille Millien : « 1000 mercis Monsieur Millien »)

STAGES :

Vielle avec Benjamin Meunier

Cornemuse avec Y. Duplessy

Danses écossaises avec le duo Faulkner – Türk

Danses de couple du Morvan

Lire une partition (AMA)

STAGES ENFANTS sur 4 jours (du lundi 15 août au vendredi 19 août 2022): « Les enfants de la 45e » en partenariat avec la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne.

MARCHÉ DES LUTHIERS

Entrée libre et gratuite

RESTAURATION ET BUVETTE UGMM SUR PLACE (grâce à l’engagement et la fidelité de nombreux bénévoles)

l’UGMM s’est engagée depuis plusieurs années dans une démarche « éco-responsable » décidée par les membres du CA de l’association et afin de réduire l’empreinte carbone du festival (éco-cup, plus de vaisselle jetable, réduire l’impression des documents de com…) que le programme complet et la communication (inscriptions, détail du programme ….) serait renforcés sur les réseaux sociaux et le site de l’association. L’UGMM invite les festivaliers à suivre l’actualité et participer au rayonnement de nos manifestation sur le site et les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/Ugmm-212412768837620/

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rendez-vous incontournable de la musique traditionnelle d’ici et d’ailleurs, la Fête de la Vielle à Anost rassemble des milliers de festivaliers, pendant trois jours, autour d’un même esprit : «l’esprit Fête de la Vielle», celui de l’échange, des rencontres, du partage, et de la fête !

Dans un contexte sanitaire encore bien difficile et incertain depuis deux ans, pour son 45ème Anniversaire, l’édition 2022 de La FÊTE DE LA VIELLE, sera à la hauteur de sa réputation avec des concerts et des bals durant trois jours et trois nuits, et toujours des scènes ouvertes, un concours de jeunes talents, initiations aux danses trad’, stages de vielle, de cornemuse, de danses, spectacles, exposition, conférences, le marché des luthiers, sans oublier le off du festival et ses boeufs à tous les étages des rues du village d’Anost et le grand retour cette année du stage enfants en partenariat avec la maison du Patrimoine Oral de Bourgogne.

Cher à l’esprit du festival depuis plus 45 ans, l’ouverture, le partage et le goût de la fête seront plus que jamais à l’honneur pour cette 45e édition avec nos invités, d’espagne, d’italie et d’écosse et le plaisir de nous retrouver enfin !

Ce festival a vu naître de nombreux musiciens de talent et fait découvrir à un grand nombre de personnes les musiques traditionnelles. Quelques 400 spectateurs et une trentaine de vielleux et musiciens traditionnels ouvraient le bal en 1978 pour la première Fête de la Vielle à Montsauche (58), organisée par Lai Pouélée, association pour l’Expression Populaire en Morvan. Depuis 1980, elle est organisée par l’Union des Groupes et Ménétriers du Morvan (L’UGMM) avec le soutien continu de la municipalité d’Anost où elle s’est installée définitivement en 1982. Devenue une manifestation incontournable en Bourgogne, la Fête de la vielle s’est peu à peu faite une place parmi les plus grands festivals de musiques et danses traditionnelles de France. Pendant 3 jours, le village retentit au son des cornemuses, des violons, des accordéons diatoniques et de la vielle à roue. La programmation se compose de concerts variés, de bals, de stages d’instruments et de danses du Morvan et d’ailleurs, d’expositions, de conférences, de spectacles et pour le OFF, de bœufs improvisés dans les rues, bars et restaurants du village.

Chaque année, plus de 15 000 festivaliers viennent assister à cette fête chaleureuse qui fait aujourd’hui partie des plus grands festivals français ayant trait aux traditions populaires. Point de rendez-vous de nombreux fervents de la musique traditionnelle d’ici et d’ailleurs… Anost vous attend déjà pour une nouvelle édition pleine de rencontres et de partages en 2022, les 19, 20 et 21 août …

https://www.ugmm.fr/fetedelavielle2022

La programmation:

CONCERTS / BALS / SPECTACLES / CONFÉRENCE / EXPOSITION

LA BAZANCA – Espagne

TRIO Meunier – Duplessis – Poulet

CONCERT CONTÉ par Rémi Guillaumeau

FUBLÈNE (Cyril Berthet)

DUO FAULKNER -TURK – Ecosse

Trio Sebastien Lagrange

ARPÈGE – Le voyage de Toine

DI GIOLA – Italie

PACO DIEZ – Espagne

BEROT et ses histoires (Dominique Forges)

LE GRAND BAROUF

GROS VIVIER

LA BANDE DE VIELLE

LA MORVANDELLE (exposition, concert)

SUR TES PAS (performance concert/cinéma, avec Christian Frappa, Raphaël Thiéry et Françoise Etay)

ALINE PILON (Conférence Achille Millien : « 1000 mercis Monsieur Millien »)

STAGES :

Vielle avec Benjamin Meunier

Cornemuse avec Y. Duplessy

Danses écossaises avec le duo Faulkner – Türk

Danses de couple du Morvan

Lire une partition (AMA)

STAGES ENFANTS sur 4 jours (du lundi 15 août au vendredi 19 août 2022): « Les enfants de la 45e » en partenariat avec la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne.

MARCHÉ DES LUTHIERS

Entrée libre et gratuite

RESTAURATION ET BUVETTE UGMM SUR PLACE (grâce à l’engagement et la fidelité de nombreux bénévoles)

l’UGMM s’est engagée depuis plusieurs années dans une démarche « éco-responsable » décidée par les membres du CA de l’association et afin de réduire l’empreinte carbone du festival (éco-cup, plus de vaisselle jetable, réduire l’impression des documents de com…) que le programme complet et la communication (inscriptions, détail du programme ….) serait renforcés sur les réseaux sociaux et le site de l’association. L’UGMM invite les festivaliers à suivre l’actualité et participer au rayonnement de nos manifestation sur le site et les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/Ugmm-212412768837620/

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rendez-vous incontournable de la musique traditionnelle d’ici et d’ailleurs, la Fête de la Vielle à Anost rassemble des milliers de festivaliers, pendant trois jours, autour d’un même esprit : «l’esprit Fête de la Vielle», celui de l’échange, des rencontres, du partage, et de la fête !

Dans un contexte sanitaire encore bien difficile et incertain depuis deux ans, pour son 45ème Anniversaire, l’édition 2022 de La FÊTE DE LA VIELLE, sera à la hauteur de sa réputation avec des concerts et des bals durant trois jours et trois nuits, et toujours des scènes ouvertes, un concours de jeunes talents, initiations aux danses trad’, stages de vielle, de cornemuse, de danses, spectacles, exposition, conférences, le marché des luthiers, sans oublier le off du festival et ses boeufs à tous les étages des rues du village d’Anost et le grand retour cette année du stage enfants en partenariat avec la maison du Patrimoine Oral de Bourgogne.

Cher à l’esprit du festival depuis plus 45 ans, l’ouverture, le partage et le goût de la fête seront plus que jamais à l’honneur pour cette 45e édition avec nos invités, d’espagne, d’italie et d’écosse et le plaisir de nous retrouver enfin !

Ce festival a vu naître de nombreux musiciens de talent et fait découvrir à un grand nombre de personnes les musiques traditionnelles. Quelques 400 spectateurs et une trentaine de vielleux et musiciens traditionnels ouvraient le bal en 1978 pour la première Fête de la Vielle à Montsauche (58), organisée par Lai Pouélée, association pour l’Expression Populaire en Morvan. Depuis 1980, elle est organisée par l’Union des Groupes et Ménétriers du Morvan (L’UGMM) avec le soutien continu de la municipalité d’Anost où elle s’est installée définitivement en 1982. Devenue une manifestation incontournable en Bourgogne, la Fête de la vielle s’est peu à peu faite une place parmi les plus grands festivals de musiques et danses traditionnelles de France. Pendant 3 jours, le village retentit au son des cornemuses, des violons, des accordéons diatoniques et de la vielle à roue. La programmation se compose de concerts variés, de bals, de stages d’instruments et de danses du Morvan et d’ailleurs, d’expositions, de conférences, de spectacles et pour le OFF, de bœufs improvisés dans les rues, bars et restaurants du village.

Chaque année, plus de 15 000 festivaliers viennent assister à cette fête chaleureuse qui fait aujourd’hui partie des plus grands festivals français ayant trait aux traditions populaires. Point de rendez-vous de nombreux fervents de la musique traditionnelle d’ici et d’ailleurs… Anost vous attend déjà pour une nouvelle édition pleine de rencontres et de partages en 2022, les 19, 20 et 21 août …

Anost

dernière mise à jour : 2022-04-16 par