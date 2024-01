The World Tour Singing 45A Rue d’Aubagne Marseille 1er Arrondissement, samedi 3 février 2024.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03

Rendez-vous au Daki Ling avec « The World Tour Singing ».

Fortement déconseillé aux moins de 10 ans.



Clown-rock



Champion et Ultrason sont des clowns à part. D’abord parce qu’ils ne s’adressent pas aux enfants, ensuite parce qu’ils vont faire un véritable concert devant vos yeux éberlués.

Les balances faites, les voix échauffées, les costumes repassés, nos deux audacieux avancent sur la corde raide du rock…



A la clef, ils rêvent d’une tournée internaFonale.



Auteurs : Francis Albiero et Lydie GusFn

Interprètes : Les 2 de la Spontanée

Dramaturges : David Mignoneau et Michaëla Chariau

Conseillers techniques : Les Fergessen

Durée : 50 minutes



Résidence de création du 29 janvier au 03 février 2024.

Sortie publique le samedi 3 février 2024.



[Entrée gratuite, tarif au chapeau + Adhésion 2024 à l’association obligatoire 4 €]

45A Rue d’Aubagne Daki Ling le jardin des muses

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-12