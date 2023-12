Matchs d’improvisation du MITHE 45A Rue d’Aubagne Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Début : 2024-01-15 20:30:00

Rendez-vous au Daki Ling pour les matchs d'improvisation du MITHE !

Rendez-vous au Daki Ling pour les matchs d’improvisation du MITHE !

Le MITHE (Mouvement d’Improvisation THEâtrale) de Marseille est la plus vieille ligue d’impro de la ville !

Venez assister au dernier un match d’impro de l’année 2023.



2 équipes de 5 joueurs s’affrontent au cours, d’improvisations dirigées par un arbitre. A la fin de chaque manche, toi Public, votes pour ton équipe préférée. A la fin de la soirée, l’équipe ayant remportée le plus de points gagne le match ! EUR.

45A Rue d’Aubagne Daki Ling le jardin des muses

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

