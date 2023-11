Matchs d’improvisation du MITHE 45A Rue d’Aubagne Marseille 1er Arrondissement, 13 novembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Daki Ling pour les matchs d’improvisation du MITHE !.

2023-11-13 20:30:00 fin : 2023-11-13 . EUR.

45A Rue d’Aubagne Daki Ling le jardin des muses

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us at Daki Ling for the MITHE improvisation matches!

¡Únase a nosotros en Daki Ling para los encuentros de improvisación MITHE!

Wir treffen uns im Daki Ling zu den Improvisationsspielen des MITHE!

Mise à jour le 2023-11-10 par Ville de Marseille