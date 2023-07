Pelote: Cesta Punta Pau Cup – 1/2 finale Master 2 458 Bvd du Cami Salié Pau, 4 août 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

1/2 finale Master 2

1/2 Finale du Master 2 de la Cesta Punta Pau CUP 2023 avec à l’affiche:

L. Laduche – T. Basque VS J. Tambourindeguy – U. Lekerika.

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . .

458 Bvd du Cami Salié Complexe de Pelote

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



1/2 Final Master 2

1/2 Final of the Master 2 of the Cesta Punta Pau CUP 2023:

L. Laduche – T. Basque VS J. Tambourindeguy – U. Lekerika

master 2 1/2 Final

1/2 Final del Master 2 de la Cesta Punta Pau CUP 2023 protagonizada por:

L. Laduche – T. Vasco VS J. Tambourindeguy – U. Lekerika

halbfinale Master 2

1/2 Finale des Master 2 des Cesta Punta Pau CUP 2023 mit auf dem Spielplan:

L. Laduche – T. Basque VS J. Tambourindeguy – U. Lekerika

