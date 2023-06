Pelote: Grand Chistera Pro Tour – 1/2 finale 458 Bvd du Cami Salié Pau, 20 juillet 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Le fronton du jaï-alaï de Pau, à l’heure du Master grand chistéra Pro-Tour durant trois jeudis de l’été.

L’entrée sera gratuite dans le cadre des animations d’été de la Ville de Pau.

On retrouvera en lice, tous les spécialistes du grand gant issus des clubs formateurs de Nouvelle Aquitaine..

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 . EUR.

458 Bvd du Cami Salié Complexe de Pelote

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The fronton of the jaï-alaï of Pau, at the time of the Master grand chistéra Pro-Tour during three Thursdays of the summer

The entrance will be free within the framework of the summer animations of the City of Pau.

We will find in competition, all the specialists of the big glove from the training clubs of New Aquitaine.

El frontón del jaï-alaï de Pau será el escenario del Master grand chistéra Pro-Tour durante tres jueves de este verano.

La entrada es gratuita como parte del programa de eventos de verano de Pau.

Competirán todos los especialistas del gran guante de los clubes de entrenamiento de la región de Nouvelle Aquitaine.

Der Giebel des Jaï-Alai in Pau steht an drei Donnerstagen im Sommer ganz im Zeichen der Master Grand Chistéra Pro-Tour.

Der Eintritt ist im Rahmen der Sommerveranstaltungen der Stadt Pau kostenlos.

Die Teilnehmer sind alle Spezialisten des großen Handschuhs, die aus den Ausbildungsclubs der Region Nouvelle Aquitaine stammen.

Mise à jour le 2023-06-22 par OT Pau