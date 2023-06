Gala de gym 455 impasse du Complexe sportif Yssingeaux, 24 juin 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Le samedi 24 juin à 18h30 au coc, l’association gymnique yssingelaise vous présente le gala de fin d’année de gym !.

2023-06-24 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-24 . .

455 impasse du Complexe sportif

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



On Saturday June 24 at 6.30pm at the coc, the Association Gymnique Yssingelaise presents its end-of-year gymnastics gala!

El sábado 24 de junio a las 18h30 en el coc, la asociación de gimnasia Yssingel presenta su gala de gimnasia de fin de curso

Am Samstag, den 24. Juni um 18:30 Uhr im coc präsentiert die Association gymnique yssingelaise die Gala zum Abschluss des Turnjahres!

Mise à jour le 2023-06-10 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire