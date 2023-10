Atelier petit fermier 45450 Ingrannes Ingrannes, 2 novembre 2023, Ingrannes.

Atelier petit fermier Jeudi 2 novembre, 13h30 45450 Ingrannes Voir https://abacvloiret.com/ateliers

A la découverte de ce qui se passe côté coulisses auprès des ânes, des poules, des chèvres, des cochons d’inde, moutons et lapins.

Il n’y a pas que les carottes et les câlins qu’ils aiment ! Ils apprécient avoir une litière propre, trouver un petit espace cocon pour pondre leurs œufs, un tas de paille pour faire leur tunnel et y dormir en sécurité.

Ils aiment aussi certains légumes, certaines plantes…

Alors, c’est parti à la découverte des besoins de nos amis à poils et plumes, leurs préférences et leurs différences.

Durée : par atelier de 1h30

Public : à partir de 6 ans, avec ou sans les parents. Maxi 5 enfants

* SUR RESERVATION PAR TELEPHONE *

