Atelier : Le vin dans tous les sens ! | Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes 4540 route de Montfort Cotignac, 20 octobre 2023, Cotignac.

Cotignac,Var

Venez vivre le travail du vigneron et percer tous les secrets de fabrication autour d’un jeu de piste sur le vignoble et d’ateliers interactifs et amusants qui feront appel à vos sens. Durée : 2h30..

2023-10-20 15:30:00 fin : 2023-10-20 . EUR.

4540 route de Montfort Château Nestuby

Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and experience the work of a winegrower and discover all the secrets of the wine-making process through a vineyard treasure hunt and fun, interactive workshops that will appeal to all your senses. Duration: 2h30.

Venga a vivir el trabajo de un viticultor y descubra todos los secretos de la elaboración del vino con una búsqueda del tesoro por el viñedo y talleres lúdicos e interactivos que despertarán todos sus sentidos. Duración: 2h30.

Erleben Sie die Arbeit eines Winzers und lüften Sie alle Geheimnisse der Weinherstellung bei einer Schnitzeljagd durch den Weinberg und interaktiven und lustigen Workshops, die Ihre Sinne ansprechen. Dauer: 2,5 Stunden.

Mise à jour le 2023-09-12 par Provence Verte & Verdon Tourisme