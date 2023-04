Bourse motos avec voitures anciennes à Ousson-sur-Loire 45250 Ousson-sur-Loire Ousson-sur-loire Catégorie d’évènement: Ousson-sur-loire

Bourse motos avec voitures anciennes à Ousson-sur-Loire 45250 Ousson-sur-Loire, 2 juillet 2023, Ousson-sur-loire. Bourse motos avec voitures anciennes à Ousson-sur-Loire Dimanche 2 juillet, 07h00 45250 Ousson-sur-Loire Venez découvrir la bourse motos avec voitures anciennes le 2 juillet, place de l’église à Ousson-sur-Loire. L’association Ousson motos passion organise l’événement. Buvette et restauration sont prévues sur place. Pour toute information, merci de contacter le 06 21 37 40 97. 45250 Ousson-sur-Loire Place de l’église, Ousson-sur-loire Ousson-sur-loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T07:00:00+02:00 – 2023-07-02T18:00:00+02:00

2023-07-02T07:00:00+02:00 – 2023-07-02T18:00:00+02:00 FMACEN045V50A0SN PIXABAY

Détails Catégorie d’évènement: Ousson-sur-loire Autres Lieu 45250 Ousson-sur-Loire Adresse Place de l'église, Ousson-sur-loire Ville Ousson-sur-loire Lieu Ville 45250 Ousson-sur-Loire Ousson-sur-loire

45250 Ousson-sur-Loire Ousson-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ousson-sur-loire/

Bourse motos avec voitures anciennes à Ousson-sur-Loire 45250 Ousson-sur-Loire 2023-07-02 was last modified: by Bourse motos avec voitures anciennes à Ousson-sur-Loire 45250 Ousson-sur-Loire 45250 Ousson-sur-Loire 2 juillet 2023 45250 Ousson-sur-Loire Ousson-sur-loire Ousson-sur-loire

Ousson-sur-loire