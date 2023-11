DOCUMENTAIRE : L’EUROPE À VÉLO 451 rue du Neuf Moulin Mirecourt, 22 novembre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

DOCUMENTAIRE : L’EUROPE À VÉLO.

Les Francas des Vosges et l’Espace Services Jeunesse du Territoire de la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire ont le plaisir de vous inviter à un événement qui mettra en lumière l’engagement citoyen et environnemental de nos jeunes citoyens ayant participé au projet « L’Europe à Portée de Roue ». La projection de ce documentaire raconte le périple citoyen, engagé et écologique de ces jeunes, qui ont parcouru le chemin de la durabilité en utilisant des modes de transport intermodaux, tels que le train, le vélo, le bus et le métro, pour se rendre d’Épinal à Bruxelles en passant par le Luxembourg.

Cet événement est l’occasion de découvrir et d’apprécier leurs engagements envers l’écologie et de mettre en lumière l’importance de leur initiative pour des causes qui nous concernent tous. Le documentaire d’une quinzaine de minutes capture non seulement leur voyage, mais aussi leurs efforts, leurs découvertes, leurs rencontres et leur complicité.

Le visionnage du documentaire sera suivi d’un temps de questions-réponses avec les jeunes sur le périple, son organisation, son déroulement et sur l’importance d’agir et de s’engager.

Sur inscription à l’espace service jeunesse par mail ou SMS.. Tout public

Mercredi 2023-11-22 18:00:00 fin : 2023-11-22 19:30:00. 0 EUR.

451 rue du Neuf Moulin ESJ Collège Guy Dolmaire

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



DOCUMENTARY: EUROPE BY BIKE.

The Francas des Vosges and the Espace Services Jeunesse du Territoire de la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire are pleased to invite you to an event highlighting the civic and environmental commitment of our young citizens who took part in the « Europe à Portée de Roue » project. The screening of this documentary recounts the civic, committed and ecological journey of these young people, who travelled the road to sustainability using intermodal modes of transport, such as train, bike, bus and metro, to get from Épinal to Brussels via Luxembourg.

This event is an opportunity to discover and appreciate their commitment to ecology, and to highlight the importance of their initiative for causes that concern us all. The fifteen-minute documentary captures not only their journey, but also their efforts, their discoveries, their encounters and their complicity.

The screening of the documentary will be followed by a question-and-answer session with the young people on the journey, its organization and progress, and the importance of taking action and getting involved.

Registration by e-mail or SMS to the youth service center.

DOCUMENTAL: EUROPA EN BICICLETA.

Las Francas de los Vosgos y el Espace Services Jeunesse du Territoire de la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire tienen el placer de invitarle a un acto que pone de relieve el compromiso cívico y medioambiental de nuestros jóvenes ciudadanos que han participado en el proyecto « Europe à Portée de Roue ». La proyección de este documental narra el viaje cívico, comprometido y respetuoso con el medio ambiente de estos jóvenes por el camino de la sostenibilidad, utilizando medios de transporte intermodales como el tren, la bicicleta, el autobús y el metro para ir de Épinal a Bruselas pasando por Luxemburgo.

Este evento es una oportunidad para descubrir y apreciar su compromiso con la ecología y destacar la importancia de su iniciativa para causas que nos conciernen a todos. El documental de quince minutos recoge no sólo su viaje, sino también sus esfuerzos, sus descubrimientos, sus encuentros y su complicidad.

La proyección del documental irá seguida de una sesión de preguntas y respuestas con los jóvenes sobre el viaje, su organización y progreso, y la importancia de pasar a la acción e implicarse.

Para inscribirse, póngase en contacto con el centro de servicios a la juventud por correo electrónico o mensaje de texto.

DOKUMENTARFILM: EUROPA AUF DEM FAHRRAD.

Die Francas des Vosges und der Espace Services Jeunesse du Territoire de la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire freuen sich, Sie zu einer Veranstaltung einzuladen, die das Bürger- und Umweltengagement unserer jungen Bürger, die am Projekt « L?Europe à Portée de Roue » teilgenommen haben, beleuchten wird. Die Vorführung dieses Dokumentarfilms erzählt von der bürgerschaftlichen, engagierten und ökologischen Reise dieser jungen Menschen, die den Weg der Nachhaltigkeit mit Hilfe intermodaler Verkehrsmittel wie Zug, Fahrrad, Bus und U-Bahn zurückgelegt haben, um von Épinal über Luxemburg nach Brüssel zu gelangen.

Diese Veranstaltung bietet die Gelegenheit, ihr Engagement für die Umwelt zu entdecken und zu würdigen und die Bedeutung ihrer Initiative für Anliegen, die uns alle betreffen, zu unterstreichen. Der 15-minütige Dokumentarfilm hält nicht nur ihre Reise fest, sondern auch ihre Anstrengungen, Entdeckungen, Begegnungen und ihre Verbundenheit.

Nach der Vorführung des Dokumentarfilms haben die Jugendlichen Gelegenheit, Fragen und Antworten zu der Reise, ihrer Organisation, ihrem Ablauf und der Bedeutung des Handelns und Engagements zu stellen.

Nach Anmeldung im Jugendservicebereich per E-Mail oder SMS.

