TOUS AU PLANÉTARIUM! 451 rue du Neuf Moulin Mirecourt, 4 octobre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Petit es et grand.es, plongez dans notre système solaire, dans le Planétarium installé pour l’occasion au Collège Guy Dolmaire.

Réservation indispensable.. Tout public

Mercredi 2023-10-04 13:00:00 fin : 2023-10-04 14:45:00. 0 EUR.

451 rue du Neuf Moulin Collège Guy Dolmaire

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Young and old alike, plunge into our solar system, in the Planetarium set up for the occasion at Collège Guy Dolmaire.

Reservations essential.

Grandes y pequeños se sumergen en nuestro sistema solar en el Planetario instalado para la ocasión en el Collège Guy Dolmaire.

Imprescindible reservar.

Tauchen Sie ein in unser Sonnensystem, im Planetarium, das für diesen Anlass im Collège Guy Dolmaire eingerichtet wurde.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT MIRECOURT