PORTES OUVERTES AU DOMAINE PETITEAU 451 La Chalousiere Vallet, 25 novembre 2023, Vallet.

Vallet,Loire-Atlantique

Le Domaine Petiteau vous ouvre ses portes le derniers week end de novembre pour venir déguster leurs vins !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

451 La Chalousiere

Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Domaine Petiteau opens its doors to you the last weekend of November to come and taste their wines!

Domaine Petiteau te abre sus puertas el último fin de semana de noviembre para que vengas a degustar sus vinos

Die Domaine Petiteau öffnet ihre Türen am letzten Novemberwochenende, um ihre Weine zu verkosten!

Mise à jour le 2023-10-31 par eSPRIT Pays de la Loire