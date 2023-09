URBAN FEST 451 avenue Louis Médard Lunel, 23 septembre 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

Lunel Urban Fest

Le 23 septembre prochain de 11 h à 22 h, la 2eme édition du Lunel Urban Fest se déroulera au complexe sportif Pierre Ramadier.

18h30 – 22h Soirée DJ

Gratuit.

2023-09-23

451 avenue Louis Médard

Lunel 34400 Hérault Occitanie



On September 23 from 11am to 10pm, the 2nd Lunel Urban Fest will take place at the Pierre Ramadier sports complex.

6.30pm – 10pm DJ night

Free

El 23 de septiembre, de 11.00 a 22.00 h, tendrá lugar el 2º Lunel Urban Fest en el complejo deportivo Pierre Ramadier.

18.30 h – 22 h Noche de DJ

Gratis

Am 23. September findet von 11 bis 22 Uhr die zweite Ausgabe des Lunel Urban Fest im Sportkomplex Pierre Ramadier statt.

18.30 – 22 Uhr DJ-Abend

Kostenlos

Mise à jour le 2023-09-18 par OT PAYS DE LUNEL