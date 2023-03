Arcisse En Folk 2023 450, Traverseé d’Arcisse, Saint-Chef (38)

Arcisse En Folk 2023 450, Traverseé d’Arcisse, Saint-Chef (38), 16 septembre 2023, . Arcisse En Folk 2023 Samedi 16 septembre, 14h00 450, Traverseé d’Arcisse, Saint-Chef (38) gratuit A partir de 14h, les habitants du hameau d’Arcisse (commune de Saint-Chef 38890) accueillent les musiciens traditionnels pour des concerts dans leurs cours, leurs jardins, leurs granges; 14 lieux les accueillent (environ 22 groupes); Le public est invité à venir les écouter, se promenant librement dans le village, se déplaçant de lieu en lieu selon ses envies; Et parfois on peut même danser quand le concert tourne au bal improvisé … Les rues du village sont fermées aux voitures, l’accès est libre et gratuit, ambiance familliale et bon enfant ; petite restauration sur place; Vers 18h30 tout le monde se retrouve sur la place d’Arcisse pour un moment de chant et de musique collectifs; tout le monde peut participer, le répertoire prévu est à retrouver sur le site : https://arcisseenfolk.wixsite.com/tradescantia (paroles, partitions, fichiers son ). Et le soir, bal folk à la salle Françoise Seigner de Saint-Chef … mais allez voir l’événement publié ci-dessous à ce sujet … source : événement Arcisse En Folk 2023 publié sur AgendaTrad 450, Traverseé d’Arcisse, Saint-Chef (38) 450, Traverseé d’Arcisse, 38890 Saint-Chef, France [{« link »: « https://arcisseenfolk.wixsite.com/tradescantia »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/41502 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T02:00:00+02:00

