EXPOSITION : À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS D’ART 450 rue du Neuf Moulin Mirecourt, 28 novembre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Exposition : à la découverte des métiers d’art.

Ouvert à toute personne désireuse d’en apprendre davantage sur les métiers d’art et sur la formation permettant d’y accéder.

Vendredi 1er décembre à 17h30: présence de la Psychologue scolaire, spécialiste de l’orientation, pour répondre aux questions d’orientation.

Inscription et renseignement au 06 11 58 89 42 ou par mail esj-mirecourtdompaire@ac-nancy-metz.fr. Tout public

Vendredi 2023-11-28 17:30:00 fin : 2023-12-01 . 0 EUR.

450 rue du Neuf Moulin Collège Guy Dolmaire

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Exhibition: discovering the arts and crafts.

Open to anyone interested in learning more about the art trades and the training required to enter them.

Friday, December 1 at 5:30 p.m.: The school psychologist, a guidance specialist, will be on hand to answer any questions you may have.

Registration and information on 06 11 58 89 42 or by e-mail esj-mirecourtdompaire@ac-nancy-metz.fr

Exposición: descubrir los oficios artísticos.

Abierto a todas las personas interesadas en conocer mejor los oficios artísticos y la formación necesaria para acceder a ellos.

Viernes 1 de diciembre a las 17.30 h: la psicóloga escolar, especialista en orientación profesional, estará a su disposición para responder a todas sus preguntas.

Inscripciones e información en el 06 11 58 89 42 o por correo electrónico esj-mirecourtdompaire@ac-nancy-metz.fr

Ausstellung: Entdecken Sie die Kunstberufe.

Offen für alle, die mehr über Kunstberufe und die Ausbildung erfahren möchten, die den Zugang dazu ermöglicht.

Freitag, 1. Dezember, 17.30 Uhr: Anwesenheit der Schulpsychologin, einer Spezialistin für Berufsorientierung, die Fragen zur Berufsorientierung beantwortet.

Anmeldung und Informationen unter 06 11 58 89 42 oder per E-Mail esj-mirecourtdompaire@ac-nancy-metz.fr

