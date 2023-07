LA NUIT DES ÉTOILES 450 rue du Neuf Moulin Mirecourt Catégories d’Évènement: Mirecourt

Vosges
CLUB HALE-BOPP : La nuit des étoiles.

Observation

20h30 : stand pour les enfants, animation avec planétarium.

A partir de 22h selon la météo : observation du ciel dans les télescopes.. Tout public

Vendredi 2023-08-04 20:30:00 fin : 2023-08-04 . 0 EUR.

450 rue du Neuf Moulin Collège Guy Dolmaire

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



CLUB HALE-BOPP: Starry night.

Observation

8:30pm: children’s stand, planetarium entertainment.

From 10pm, weather permitting: sky observation through telescopes. CLUB HALE-BOPP: Noche estrellada.

Observación

20.30 h: stand infantil, animación planetaria.

A partir de las 22.00 h, según el tiempo: observación del cielo con telescopios. CLUB HALE-BOPP: Die Nacht der Sterne.

Beobachtung

20.30 Uhr: Stand für Kinder, Animation mit Planetarium.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT MIRECOURT

450 rue du Neuf Moulin Mirecourt Vosges