du samedi 4 septembre au dimanche 10 octobre à Bibliothèque municipale – Lannoy

Les ateliers auront lieu le samedi de 10h à 12h, tantôt à la médiathèque de Lys-lez-Lannoy, tantôt à celle de Lannoy. Ils sont ouverts à partir de 9 ans et gratuits, sur inscription : – le samedi 11 septembre à Lannoy – le samedi 18 septembre à Lannoy – le samedi 25 septembre à Lys-lez-Lannoy – le samedi 2 octobre à Lys-lez-Lannoy En amont, venez vous initier au monotype et en apprendre plus sur le projet le samedi 4 septembre : – de 10h à 11h30 à Lannoy – de 14h30 à 16h à Lys-lez-Lannoy Renseignements et inscriptions auprès des médiathèques. Les restitutions auront lieu le samedi 9 octobre, de 11h à 12h30 à Lys-lez-Lannoy, et de 14h30 à 16h à Lannoy !

Sur inscriptions

L’illustratrice Anaïs Ruch fait appel à l’artiste qui sommeille en vous ! Venez former votre groupe, écrire les paroles de votre chanson phare et créer votre pochette de vinyle en monotype !

Bibliothèque municipale – Lannoy 33 Rue des Remparts, 59390 Lannoy Lannoy Nord



