Ateliers Seniors 45 rue Victor Hugo Saint-Astier Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Astier Ateliers Seniors 45 rue Victor Hugo Saint-Astier, 13 novembre 2023, Saint-Astier. Saint-Astier,Dordogne Séances thématiques selon programme : ateliers Relax&vous, Mémoire, Partage&vous, Expression créative, Connect&vous. Public : seniors (55 ans et +). Tarifs : 2 € ou 4 €. Sur inscription. RDV AASE. AASE – Estelle 05 53 54 02 40.

2023-11-13 fin : 2023-11-17 . .

45 rue Victor Hugo AASE

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Themed sessions according to program: Relax&vous, Memory, Sharing&vous, Creative expression, Connect&vous workshops. Public: seniors (55+). Fees: 2 ? or 4 ? Registration required. RDV AASE. AASE – Estelle 05 53 54 02 40 Sesiones temáticas según programa: Talleres Relax&vous, Memoria, Compartir&vous, Expresión creativa, Connect&vous. Público: mayores de 55 años. Precios: 2? o 4? Inscripción obligatoria. AASE CITA PREVIA. AASE – Estelle 05 53 54 02 40 Thematische Sitzungen je nach Programm: Workshops Relax&vous, Memory, Sharing&vous, Creative Expression, Connect&vous. Publikum: Senioren (55 Jahre und älter). Tarife: 2 ? oder 4 ? Nach vorheriger Anmeldung. RDV AASE. AASE – Estelle 05 53 54 02 40 Mise à jour le 2023-10-19 par Vallée de l’Isle Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Astier Autres Lieu 45 rue Victor Hugo Adresse 45 rue Victor Hugo AASE Ville Saint-Astier Departement Dordogne Lieu Ville 45 rue Victor Hugo Saint-Astier latitude longitude 45.1492717;0.52923446

45 rue Victor Hugo Saint-Astier Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-astier/