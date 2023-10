Journée Rose Poudrée 45 rue Victor Hugo Saint-Astier, 4 novembre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Vous êtes une femme atteinte d’un cancer ou en rémission et avez envie d’un instant de douceur rien que pour vous ? Profitez d’un moment de détente et de partage : vous serez chouchoutée et maquillée par une généreuse socio esthéticienne et photographiée par un photographe professionnel.

10h-17h.

45 rue Victor Hugo AASE

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Are you a woman suffering from cancer or in remission who would like a moment of pampering just for you? Enjoy a moment of relaxation and sharing: you’ll be pampered and made-up by a generous socio-beautician and photographed by a professional photographer.

10am-5pm

¿Es usted una mujer enferma de cáncer o en remisión que desea un momento de mimos sólo para usted? Disfrute de un momento de relajación y de compartir: será mimada y maquillada por una generosa socio-esteticista y fotografiada por un fotógrafo profesional.

10.00 h – 17.00 h

Sie sind eine Frau, die an Krebs erkrankt ist oder sich in Remission befindet, und haben Lust auf einen Moment der Zärtlichkeit nur für Sie? Genießen Sie einen Moment der Entspannung und des Teilens: Sie werden von einer großzügigen Soziokosmetikerin verwöhnt und geschminkt und von einem professionellen Fotografen fotografiert.

10h-17h

