Atelier Seniors : yoga sur chaise 45 rue Victor Hugo Saint-Astier, 11 octobre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Atelier sur chaise mêlant yoga, renforcement musculaire, équilibre et gym douce.

Public : seniors (55 ans et +). Tarif : 4 € / séance. Sur inscription

9h-10h, RDV AASE

AASE – Estelle 05 53 54 02 40.

2023-10-11 fin : 2023-10-11 10:00:00. .

45 rue Victor Hugo AASE

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Chair-based workshop combining yoga, muscle strengthening, balance and gentle exercise.

Public : seniors (55 years and older). Fee: 4 ? / session. On registration

9h-10h, AASE meeting point

AASE – Estelle 05 53 54 02 40

Taller en silla que combina yoga, fortalecimiento muscular, equilibrio y ejercicio suave.

Público: mayores de 55 años. Precio: 4€/sesión. Previa inscripción

9-10h, punto de encuentro de la AASE

AASE – Estelle 05 53 54 02 40

Workshop auf dem Stuhl mit einer Mischung aus Yoga, Muskelstärkung, Gleichgewicht und sanfter Gymnastik.

Zielgruppe: Senioren (55 Jahre und älter). Preis: 4 ? / Sitzung. Nach vorheriger Anmeldung

9h-10h, RDV AASE

AASE – Estelle 05 53 54 02 40

