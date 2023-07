Ateliers Seniors 45 rue Victor Hugo Saint-Astier Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Astier Ateliers Seniors 45 rue Victor Hugo Saint-Astier, 17 juillet 2023, Saint-Astier. Saint-Astier,Dordogne Séances thématiques selon programme mensuel : Ateliers Relax&vous, Mémoire, Partage&vous, Expression créative, Connect&vous. Public : seniors (55 ans et +) Tarif : 2 € ou 4 € / séance

Sur réservation AASE : 05 53 54 02 40.

45 rue Victor Hugo AASE

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Themed sessions according to monthly program: Relax&vous, Memory, Sharing&vous, Creative expression, Connect&vous workshops. Public: seniors (55+) Price: 2 ? or 4 ? / session

On reservation AASE : 05 53 54 02 40 Sesiones temáticas según el programa mensual: talleres Relax&you, Memoria, Compartir&you, Expresión creativa, Conectar&you. Público: mayores de 55 años Precio: 2€ o 4€ / sesión

Sólo con reserva AASE : 05 53 54 02 40 Thematische Sitzungen gemäß dem monatlichen Programm: Workshops Relax&vous, Gedächtnis, Teilen&vous, Kreativer Ausdruck, Connect&vous. Zielgruppe: Senioren (55 Jahre und älter) Preis: 2 ? oder 4 ? pro Sitzung

