Ateliers Seniors 45 rue Victor Hugo Saint-Astier, 26 juin 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Sur réservation :

– Relax&vous : lundi à 14h15 et 15h30, 4 €/séance

– Mémoire : mardi à 13h45 et 15h30, 4 €/séance

– Partage&vous : jeudi de 14h15 à 16h15 ( 29/06 : journée Prévention routière), 4 €/séance

– Connect&vous : mardi à 9h30.

2023-06-26 à ; fin : 2023-06-29 . .

45 rue Victor Hugo AASE

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Reservations required:

– Relax&vous: Mondays at 2.15pm and 3.30pm, 4 ?/session

– Memory: Tuesdays at 1.45pm and 3.30pm, 4 ?/session

– Partage&vous: Thursdays, 2.15pm to 4.15pm (June 29: road safety day), 4 ?/session

– Connect&vous: Tuesday, 9:30 am

Es necesario reservar:

– Relax&vous: lunes a las 14.15 y a las 15.30, 4 euros por sesión

– Memoria: los martes a las 13.45 y a las 15.30, 4 euros por sesión

– Partage&vous: jueves de 14:15 a 16:15 (29/06: día de la seguridad vial), 4 euros por sesión

– Connect&vous: martes a las 9h30

Auf Vorbestellung :

– Relax&vous: Montag um 14.15 und 15.30 Uhr, 4 ?/Sitzung

– Gedächtnis: Dienstag um 13.45 Uhr und 15.30 Uhr, 4 ?/Sitzung

– Partage&vous: Donnerstag von 14.15 bis 16.15 Uhr ( 29/06: Tag der Verkehrsprävention), 4 ?/Sitzung

– Connect&vous: Dienstag um 9.30 Uhr

Mise à jour le 2023-05-30 par Vallée de l’Isle