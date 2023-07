Exposition Photo à l’Atelier Blanc Wasabi 45 Rue Porte De Laure Arles, 7 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Blanc Wasabi déroule le tapis rouge à un.e photographe. Cette saison, c’est Houda Bensebaa, artiste Marseillaise qui déposera ses oeuvres sur les murs de l’atelier durant Les Rencontres de la Photo..

2023-07-07 18:00:00 fin : 2023-07-07 22:00:00. .

45 Rue Porte De Laure Atelier Blanc Wasabi

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Blanc Wasabi rolls out the red carpet for a photographer. This season, Marseilles-based artist Houda Bensebaa will be hanging her work on the walls of the studio during Les Rencontres de la Photo.

Blanc Wasabi despliega la alfombra roja para una fotógrafa. Esta temporada, la artista marsellesa Houda Bensebaa colgará sus obras en las paredes del estudio durante Les Rencontres de la Photo.

Blanc Wasabi rollt den roten Teppich für einen Fotografen aus. In dieser Saison ist es Houda Bensebaa, eine Künstlerin aus Marseille, die während der Rencontres de la Photo ihre Werke an den Wänden des Ateliers aufhängen wird.

