Vacances au FRAC : Atelier avec l’artiste Dominique de Beir 45 Rue Pointin Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Somme Vacances au FRAC : Atelier avec l’artiste Dominique de Beir 45 Rue Pointin Amiens, 6 janvier 2024, Amiens. Amiens Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 15:00:00

fin : 2024-01-06 17:00:00 . En lien avec l’accrochage “Outils de ma passion” visible dans la vitrine du Frac, l’équipe de médiation du Frac a le plaisir d’accueillir Dominique de Beir qui vous emmènera à la découverte de sa pratique artistique lors d’un atelier créatif ! A partir de 10 ans / Gratuit

Attention places limitées, réservation obligatoire par mail à public@frac-picardie.org 0 .

45 Rue Pointin

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-08 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT D’AMIENS Détails Catégories d’Évènement: Amiens, Somme Autres Code postal 80000 Lieu 45 Rue Pointin Adresse 45 Rue Pointin Ville Amiens Departement Somme Lieu Ville 45 Rue Pointin Amiens Latitude 49.88562 Longitude 2.31073 latitude longitude 49.88562;2.31073

45 Rue Pointin Amiens Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/