Début : 2023-12-23 15:00:00

fin : 2023-12-23 . A l’approche de Noël, laissez-vous conter l’histoire d’Ernest, petit personnage qui vous emmène à la découverte de l’exposition.

Visite en famille à partir de 6 mois selon l’éveil de vos bébés

Entrée libre et gratuite

Suivie d’un goûter 0 .

45 Rue Pointin

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

