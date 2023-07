PIÈCE DE THÉÂTRE À VIVY : « TRISTESSE ET JOIE DANS LA VIE DES GIRAFES » DE TIAGO RODRIGUES 45 rue Nationale Vivy, 29 juillet 2023, Vivy.

Vivy,Maine-et-Loire

La Troupe du Théâtre Régional des Pays de la Loire a le plaisir de vous convier à la pièce « tristesse et joie dans la vie des girafes » de Tiago Rodrigues. Mise en scène de Camille de La Guillonnière..

45 rue Nationale

Vivy 49680 Maine-et-Loire Pays de la Loire



La Troupe du Théâtre Régional des Pays de la Loire is pleased to invite you to the play « Tristesse et joie dans la vie des girafes » by Tiago Rodrigues. Directed by Camille de La Guillonnière.

La Troupe du Théâtre Régional des Pays de la Loire tiene el placer de invitarle a la obra « Tristesse et joie dans la vie des girafes » de Tiago Rodrigues. Dirigida por Camille de La Guillonnière.

Die Truppe des Regionaltheaters Pays de la Loire freut sich, Sie zu dem Stück « Tristesse et joie dans la vie des girafes » von Tiago Rodrigues einzuladen. Inszenierung von Camille de La Guillonnière.

