Concert symphonique de l’orchestre Mus’Echo. 45 Rue Louis Bailly Nouâtre, 9 décembre 2023, Nouâtre.

Nouâtre,Indre-et-Loire

Concert symphonique de 60 Musiciens dans l’église de Nouâtre avec l’orchestre Mus’Echo..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

45 Rue Louis Bailly

Nouâtre 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Symphonic concert by 60 musicians in Nouâtre church with the Mus’Echo orchestra.

Concierto sinfónico de 60 músicos en la iglesia de Nouâtre con la orquesta Mus’Echo.

Symphoniekonzert von 60 Musikern in der Kirche von Nouâtre mit dem Orchester Mus’Echo.

