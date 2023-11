L’Hiver au château 45 Rue Léon Bourgeois Pierry, 1 décembre 2023, Pierry.

Pierry,Marne

Le Château de Pierry vous ouvre ses portes pour sa seconde édition de l’Hiver au Château.

La soirée battra son plein dans la cour d’honneur et le cellier avec l’ambiance musicale de Florian DJ d’ AMS AGENCY. Les bûches crépiteront dans des braseros au milieu de la cour.

Un tirage au sort pour gagner un Jeroboam Champagne Augé Père et fils sera organisé en milieu de soirée.

Dans le cellier pressoir retrouvez notre bar à champagne :

– Billet d’entrée (Droit accès au tirage au sort) + 1 coupe de Champagne incluse

– Soupe Maison du Château (sur place)

– Huitres et saumon fumé artisanal (Saumon Champenois à Mardeuil)

– Champagne au magnum, à la bouteille ou à la coupe

En cas de mauvais temps, l’évènement aura lieu dans le cellier de Paul.

Réservation en ligne possible..

45 Rue Léon Bourgeois Château de Pierry

Pierry 51530 Marne Grand Est



The Château de Pierry opens its doors to you for the second edition of Winter at the Château.

The evening will be in full swing in the main courtyard and cellar, with music by Florian DJ from AMS AGENCY. Logs will crackle in braziers in the middle of the courtyard.

A draw to win a Jeroboam Champagne Augé Père et fils will be held in the middle of the evening.

In the press cellar, you’ll find our champagne bar:

– Entrance ticket (right of access to the draw) + 1 glass of Champagne included

– Maison du Château soup (on site)

– Oysters and smoked salmon (Saumon Champenois à Mardeuil)

– Champagne by the magnum, bottle or glass

In case of bad weather, the event will take place in Paul’s cellar.

Online booking possible.

El Château de Pierry le abre sus puertas para el segundo Invierno en el Château.

La velada se desarrollará en el patio de honor y la bodega, con música de Florian DJ de AMS AGENCY. Los leños crepitarán en los braseros situados en el centro del patio.

A mitad de la velada se sorteará un champán Jeroboam Augé Père et fils.

Nuestro bar de champán estará situado en la bodega del lagar:

– Entrada (acceso al sorteo) + 1 copa de champán incluida

– Sopa de la Maison du Château (in situ)

– Ostras caseras y salmón ahumado (Saumon Champenois à Mardeuil)

– Champán por magnum, botella o copa

En caso de mal tiempo, el evento tendrá lugar en la bodega de Paul.

Reservas en línea disponibles.

Das Château de Pierry öffnet seine Pforten für die zweite Ausgabe von « Winter im Schloss ».

Der Abend wird im Ehrenhof und im Weinkeller mit der Musik von Florian, DJ von AMS AGENCY, in vollem Gange sein. Die Holzscheite knistern in Braseros in der Mitte des Hofes.

In der Mitte des Abends findet eine Verlosung statt, bei der Sie eine Jeroboam Champagne Augé Père et fils gewinnen können.

In der Weinkellerei finden Sie unsere Champagnerbar:

– Eintrittskarte (Recht auf Zugang zur Verlosung) + 1 Glas Champagner inkl

– Suppe Maison du Château (vor Ort)

– Austern und handwerklich geräucherter Lachs (Saumon Champenois in Mardeuil)

– Champagner aus der Magnumflasche, aus der Flasche oder im Glas

Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in Pauls Weinkeller statt.

Online-Reservierung möglich.

