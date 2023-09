La Semaine Bleue : Veillir ensemble, une chance à cultiver 45 Rue Hippolyte Martin La Ferté-Saint-Aubin, 2 octobre 2023, La Ferté-Saint-Aubin.

La Ferté-Saint-Aubin,Loiret

À l’occasion de la Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et personnes âgées de France, la Maison des Actions Sociales et Solidaires organise en octobre différentes interventions autour des aides existantes pour les personnes âgées et les retraités..

2023-10-02 fin : 2023-10-13 . EUR.

45 Rue Hippolyte Martin

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire



To mark Semaine Bleue, France’s national week for retirees and the elderly, the Maison des Actions Sociales et Solidaires is organizing a number of events in October, focusing on existing aid for the elderly and retired.

Con motivo de la Semaine Bleue, semana nacional de las personas mayores y jubiladas en Francia, la Maison des Actions Sociales et Solidaires organiza en octubre una serie de actos para hablar de las ayudas a las personas mayores y jubiladas.

Anlässlich der Blauen Woche, der nationalen Woche der Rentner und älteren Menschen in Frankreich, organisiert das Maison des Actions Sociales et Solidaires im Oktober verschiedene Interventionen rund um die bestehenden Hilfen für ältere Menschen und Rentner.

