Atelier d’écriture « Plume en liberté » 45 rue gustave sindou Cahors, 6 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Les ateliers d’écriture « Plume en liberté »offrent un espace bienveillant d’expression. Guidés par des propositions d’écriture variées et ludiques, des échanges, des supports originaux, les participants jouent avec les mots, se jouent des contraintes, s’amusent de situations et se laissent surprendre par leur imaginaire..

2023-12-06 18:00:00 fin : 2023-12-06 20:00:00. 23 EUR.

45 rue gustave sindou Pôle de Formation de RER TR

Cahors 46000 Lot Occitanie



Plume en liberté » writing workshops offer a friendly space for self-expression. Guided by a variety of playful writing suggestions, exchanges and original materials, participants play with words, play with constraints, have fun with situations and let their imaginations take them by surprise.

Los talleres de escritura « Plume en liberté » ofrecen un espacio amistoso para la autoexpresión. Guiados por una variedad de sugerencias lúdicas de escritura, intercambios y materiales originales, los participantes juegan con las palabras, juegan con las limitaciones, se divierten con las situaciones y dejan que su imaginación les sorprenda.

Die Schreibwerkstätten « Plume en liberté » bieten einen wohlwollenden Raum, um sich auszudrücken. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spielen mit Wörtern, spielen mit Einschränkungen, amüsieren sich über Situationen und lassen sich von ihrer Vorstellungskraft überraschen.

