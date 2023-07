Visite guidée du Palais de Justice de Roubaix 45 rue du grand chemin Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Visite guidée du Palais de Justice de Roubaix
Samedi 16 septembre, 09h30, 11h00
45 rue du grand chemin
Roubaix

Cet hôtel particulier de la fin du 19e siècle est l'oeuvre de l'architecte Edouard Dupire-Rozan, réalisé à la demande de Pierre Catteau, industriel et politicien. Cette demeure est vendue à la Ville à la mort de son propriétaire pour accueillir le Palais de Justice de Roubaix, tribunal de proximité. Son parc, appelé aujourd'hui square Catteau, est ouvert aux roubaisiens depuis 1891.

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00 Vue sur le square et l’hôtel particulier Catteau © A. Loubry Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu 45 rue du grand chemin Adresse 45 rue du grand chemin Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville 45 rue du grand chemin Roubaix

