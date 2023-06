Traversée du Val d’Europe : Renard Tortue – Magny-le-Hongre 45 rue du Bois de la Garenne Magny-le-Hongre, 13 juillet 2023, Magny-le-Hongre.

Traversée du Val d’Europe : Renard Tortue – Magny-le-Hongre Jeudi 13 juillet, 18h00 45 rue du Bois de la Garenne

En juillet, File7 part au-devant de nouveaux espaces, arpentant les communes du Val d’Europe à travers une série de concerts dans toute l’agglomération. L’occasion de mettre en lumière des lieux du quotidien, si essentiels. L’occasion de découvrir des artistes talentueux, au plus près de chez soi. Ces concerts seront tous augmentés d’une animation, en lien avec les associations, les centres de loisirs et/ou les services jeunesse des différentes communes, de façon à enclencher à chaque fois un rebond, un échange, une émotion.

Renard Tortue : deux noms d’animaux pour deux drôles d’oiseaux. Ces deux-là n’ont que 23 ans mais se connaissent depuis toujours. Aux couleurs nouvelles patinées de chanson française, d’accents rap et d’arrangements électro fleurant la French touch, leur musique offre un beau métissage, à l’image de l’histoire de leur amitié forgée en banlieue parisienne sur les mêmes bancs de l’ école au lycée, mêmes cours de violon classique, même compagnie de breakdance, mêmes planches de théâtre à Champigny-sur-Marne. Leurs chansons se baladent sur des lignes de crête entre énergie rap et finesse mélodique, entre rythmiques dansantes et flow mélancoliques, entre dérision enfantine et sincérité à fleur de peau, entre peinture d’un monde anxiogène et invitation à la rêverie. Les voix de Renard Tortue jonglent entre poésie candide et crudité acide, comme pour mieux brouiller les pistes et les genres des fables qu’ils nous content. Pour le plaisir des oreilles en quête de chansons de tous poils et de toutes écailles.

Concert proposé dans le cadre de l’Été Culturel 2023 en partenariat avec Val d’Europe Agglomération et la mairie de Magny-le-Hongre

45 rue du Bois de la Garenne, 77700 Magny-le-Hongre, Seine-et-Marne, Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T18:00:00+02:00 – 2023-07-13T19:30:00+02:00

© Nathan Ambrosioni