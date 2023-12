Soirée Quizz 45 rue du Ballon Le Catelier, 23 février 2024 19:30, Le Catelier.

Le Catelier,Seine-Maritime

Venez tester vos connaissance avec notre soirée Quizz.

2024-02-23 19:30:00 fin : 2024-02-23 . .

45 rue du Ballon ancienne école

Le Catelier 76590 Seine-Maritime Normandie



Come and test your knowledge with our Quiz evening

Venga a poner a prueba sus conocimientos en nuestra velada de preguntas y respuestas

Testen Sie Ihr Wissen bei unserem Quizabend

