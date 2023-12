Soirée Karaoké 45 rue du Ballon Le Catelier, 15 février 2024 19:30, Le Catelier.

Le Catelier,Seine-Maritime

Envie de montrer votre jolie voix ou juste de vous amuser en reprenant vos titre phare ? Venez donc à notre soirée karaoké !.

Vendredi 2024-02-15 19:30:00 fin : 2024-03-15 . .

45 rue du Ballon ancienne école

Le Catelier 76590 Seine-Maritime Normandie



Want to show off your pretty voice, or just have some fun singing your favorite songs? Come along to our karaoke party!

¿Quieres lucir tu bonita voz o simplemente divertirte cantando tus canciones favoritas? ¡Ven a nuestra noche de karaoke!

Haben Sie Lust, Ihre schöne Stimme zu zeigen oder einfach nur Spaß daran zu haben, Ihre Lieblingstitel zu covern? Dann kommen Sie zu unserem Karaoke-Abend!

Mise à jour le 2023-12-04 par Office de Tourisme Terroir de Caux