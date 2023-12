Randonnés détox 45 rue du Ballon Le Catelier, 28 janvier 2024 09:00, Le Catelier.

Le Catelier,Seine-Maritime

Venez éliminer vos repas de fin d’année et les galettes venez profiter de notre rando détox.

2024-01-28 09:00:00 fin : 2024-01-28 . .

45 rue du Ballon ancienne école

Le Catelier 76590 Seine-Maritime Normandie



Come and get rid of your end-of-year meals and galettes and enjoy our detox hike!

Ven a deshacerte de tus comidas y galletas de fin de año y disfruta de nuestra caminata de desintoxicación

Kommen Sie, um Ihre Jahresendmahlzeiten und Galettes zu beseitigen kommen Sie, um unsere Detox-Wanderung zu genießen

Mise à jour le 2023-12-04 par Office de Tourisme Terroir de Caux