Spectacle pour enfant 45 rue du Ballon Le Catelier, 20 janvier 2024 15:00, Le Catelier.

Le Catelier,Seine-Maritime

Pour bien commencer 2024 nous vous invitons à un spectacle pour vos enfants avec le conteur Raynald Flory..

2024-01-20 15:00:00

45 rue du Ballon ancienne école

Le Catelier 76590 Seine-Maritime Normandie



To get 2024 off to a good start, we invite you to a show for your children with storyteller Raynald Flory.

Para empezar bien el año 2024, le invitamos a un espectáculo para sus hijos con el cuentacuentos Raynald Flory.

Um das Jahr 2024 gut zu beginnen, laden wir Sie zu einer Aufführung für Ihre Kinder mit dem Geschichtenerzähler Raynald Flory ein.

Mise à jour le 2023-12-04 par Office de Tourisme Terroir de Caux