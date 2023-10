Cinéma 45 Rue Division Leclerc Carolles, 23 octobre 2023, Carolles.

Carolles,Manche

Séance 1 ; les as de la jungle 2 – 15h-16h30.

1h29min / Animation, Aventure, Comédie, Famille.

De Laurent Bru, Yannick Moulin, Benoit Somville.

Par David Alaux, Eric Tosti..

Avec Philippe Bozo, Laurent Morteau, Pascal Casanova

Qui appelle-t-on à la rescousse quand un mystérieux super-vilain recouvre la jungle d’une mousse rose qui explose au contact de l’eau ? Les As de la Jungle ! Moins d’un mois avant la saison des pluies, la course contre la montre est lancée. Du Pôle Nord à l’Extrême-Orient, traversant des montagnes, des déserts et des océans, nos héros vont devoir parcourir le monde à la recherche d’un antidote, loin de leur jungle favorite !

Séance 2 ; La petite – 18h30-20h.

1hZ33 min / Drame.

De Guillaume Nicloux.

Par Fanny Chesnel, Guillaume Nicloux.

Avec Fabrice Luchini, Mara Taquin, Maud Wyler.

Joseph apprend que son fils et le compagnon de celui-ci viennent de périr dans un accident. Ils attendaient un enfant via une mère porteuse en Belgique. Que va devenir leur futur bébé ? Joseph en est-il le grand-père légitime ? Porté par la promesse de cette naissance qui va prolonger l’existence de son fils, le sexagénaire part à la rencontre de la jeune flamande au caractère farouche et indomptable….

45 Rue Division Leclerc Espace François Simon

Carolles 50740 Manche Normandie



Session 1; Jungle Aces 2 – 3pm-4.30pm.

1h29min / Animation, Adventure, Comedy, Family.

By Laurent Bru, Yannick Moulin, Benoit Somville.

By David Alaux, Eric Tosti.

With Philippe Bozo, Laurent Morteau, Pascal Casanova

Who’s called to the rescue when a mysterious super-villain covers the jungle in pink foam that explodes on contact with water? The Aces of the Jungle! With less than a month to go before the rainy season, the race against time is on. From the North Pole to the Far East, crossing mountains, deserts and oceans, our heroes will have to travel the world in search of an antidote, far from their favorite jungle!

Session 2; La petite – 6.30-8pm.

1hZ33 min / Drama.

By Guillaume Nicloux.

By Fanny Chesnel, Guillaume Nicloux.

With Fabrice Luchini, Mara Taquin, Maud Wyler.

Joseph learns that his son and his son’s partner have died in an accident. They were expecting a child via a surrogate mother in Belgium. What will become of their future baby? Is Joseph the legitimate grandfather? Buoyed by the promise of a birth that will prolong his son?s life, the sixty-year-old sets off to meet the young Flemish woman with her fierce, indomitable character?

Sesión 1; Jungle Aces 2 – 15.00-16.30 h.

1h29min / Animación, Aventura, Comedia, Familia.

De Laurent Bru, Yannick Moulin, Benoit Somville.

De David Alaux, Eric Tosti.

Con Philippe Bozo, Laurent Morteau, Pascal Casanova

¿Quién acude al rescate cuando un misterioso supervillano cubre la jungla de espuma rosa que explota al contacto con el agua? ¡Los Ases de la Jungla! A menos de un mes de la temporada de lluvias, la carrera contrarreloj está en marcha. Desde el Polo Norte hasta el Lejano Oriente, atravesando montañas, desiertos y océanos, nuestros héroes tendrán que recorrer el mundo en busca de un antídoto, ¡lejos de su selva favorita!

Sesión 2; La petite – 18h30-20h00.

1hZ33 min / Drama.

De Guillaume Nicloux.

De Fanny Chesnel, Guillaume Nicloux.

Con Fabrice Luchini, Mara Taquin, Maud Wyler.

Joseph se entera de que su hijo y la pareja de éste acaban de morir en un accidente. Esperaban un hijo a través de un vientre de alquiler en Bélgica. ¿Qué será de su futuro bebé? ¿Es Joseph el abuelo legítimo? Animado por la promesa de un nacimiento que prolongará la vida de su hijo, el sexagenario parte al encuentro de la joven flamenca de carácter feroz e indomable?

Sitzung 1; Die Asse des Dschungels 2 – 15:00-16:30 Uhr.

1h29min / Animation, Abenteuer, Komödie, Familie.

Von Laurent Bru, Yannick Moulin, Benoit Somville.

Von David Alaux, Eric Tosti.

Mit Philippe Bozo, Laurent Morteau, Pascal Casanova

Wen ruft man zu Hilfe, wenn ein mysteriöser Superschurke den Dschungel mit einem rosafarbenen Schaum überzieht, der bei Kontakt mit Wasser explodiert? Die Asse des Dschungels! Weniger als einen Monat vor Beginn der Regenzeit beginnt der Wettlauf gegen die Zeit. Vom Nordpol bis zum Fernen Osten, über Berge, Wüsten und Ozeane, müssen unsere Helden die Welt nach einem Gegenmittel durchkämmen – weit weg von ihrem Lieblingsdschungel!

Sitzung 2; Die Kleine – 18:30-20:00 Uhr.

1hZ33 min / Drama.

Von Guillaume Nicloux.

Von Fanny Chesnel, Guillaume Nicloux.

Mit Fabrice Luchini, Mara Taquin, Maud Wyler.

Joseph erfährt, dass sein Sohn und dessen Lebensgefährte gerade bei einem Unfall ums Leben gekommen sind. Sie hatten über eine Leihmutter in Belgien ein Kind erwartet. Was wird aus ihrem zukünftigen Baby werden? Ist Joseph der rechtmäßige Großvater? Er macht sich auf den Weg, um die junge Flämin mit ihrem unbändigen Charakter zu treffen

