FAUBOURG DU BLUES | WILDATION 45 Rue des Rouyers Verdun, 14 octobre 2023, Verdun.

Verdun,Meuse

Wildation est un groupe électrisant de trois amis d’enfance – Vince, Etienne et Martin. Dans une esthétique de Soul Rock Blues, le trio évolue à travers des mélodies éclectiques aux mélanges sonores audacieux. Le groupe a sorti son premier Album intitulé « Polarity » en Juin 2021.

Wildation a un style de musique qui se concentre à la fois sur une musique optimiste accompagnée d’une instrumentation habile. Créateurs dans l’âme, Vince, Etienne et Martin sont des mélomanes passionnés qui désirent partager leur musicalité avec le monde. Là où il y a de la musique de qualité et une flambée d’énergie incontrôlable, il y a Wildation…

LINE-UP

Vincent Gérard (guitare, chant)

Martin Chevrier (batterie, saxophone)

Etienne Blanchard (basse, hang). Tout public

Samedi 2023-10-14 21:30:00 fin : 2023-10-14 . 0 EUR.

45 Rue des Rouyers BAR L’ESTAMINET

Verdun 55100 Meuse Grand Est



Wildation is an electrifying group of three childhood friends? Vince, Etienne and Martin. With a Soul Rock Blues aesthetic, the trio evolves through eclectic melodies with bold sonic blends. The band released their debut album, Polarity, in June 2021.

Wildation?s musical style focuses on both upbeat music and skilful instrumentation. Creators at heart, Vince, Etienne and Martin are passionate music lovers who want to share their musicality with the world. Where there’s quality music and an outburst of uncontrollable energy, there’s Wildation?

LINE-UP

Vincent Gérard (guitar, vocals)

Martin Chevrier (drums, saxophone)

Etienne Blanchard (bass, hang)

Wildation es una banda electrizante formada por tres amigos de la infancia? Vince, Etienne y Martin. Con una estética Soul Rock Blues, el trío evoluciona a través de melodías eclécticas con atrevidas mezclas sónicas. La banda publicó su primer álbum, Polarity, en junio de 2021.

El estilo musical de Wildation se centra tanto en la música alegre como en la hábil instrumentación. Creadores de corazón, Vince, Etienne y Martin son apasionados amantes de la música que quieren compartir su musicalidad con el mundo. Donde hay música de calidad y un estallido incontrolable de energía, allí está Wildation?

LINE-UP

Vincent Gérard (guitarra, voz)

Martin Chevrier (batería, saxofón)

Etienne Blanchard (bajo, hang)

Wildation ist eine elektrisierende Band aus drei Jugendfreunden ? Vince, Etienne und Martin. In einer Ästhetik des Soul Rock Blues bewegt sich das Trio durch eklektische Melodien mit gewagten Klangmischungen. Die Band hat ihr erstes Album mit dem Titel « Polarity » im Juni 2021 veröffentlicht.

Wildation hat einen Musikstil, der sich sowohl auf optimistische Musik konzentriert, die von einer geschickten Instrumentierung begleitet wird. Vince, Etienne und Martin sind leidenschaftliche Musikliebhaber, die ihre Musikalität mit der Welt teilen wollen. Wo es gute Musik und unkontrollierbare Energie gibt, gibt es Wildation?

LINE-UP

Vincent Gérard (Gitarre, Gesang)

Martin Chevrier (Schlagzeug, Saxophon)

Etienne Blanchard (Bass, Hang)

