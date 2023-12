musique du monde : Chacha invite… 45 Rue des Augustins Bayonne, 21 mars 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:30:00

fin : 2024-03-21

“Chacha Invite…” est un cycle musical créé en 2022 par La Luna Negra en collaboration avec le batteur Chacha Angela. Un jeudi par mois, le talentueux musicien invite ses amis artistes à partager la scène avec lui. Pop/Folk, Jazz, Blues ou Musique du Monde : Chacha, artiste solaire et généreux nous invite au voyage !

Venez soutenir nos jeunes artistes locaux et découvrir ces nouveaux talents d’aujourd’hui et de demain ! Tarif Spécial : 13€ en tarif plein / 9€ en tarif réduit).

“Chacha Invite…” est un cycle musical créé en 2022 par La Luna Negra en collaboration avec le batteur Chacha Angela. Un jeudi par mois, le talentueux musicien invite ses amis artistes à partager la scène avec lui. Pop/Folk, Jazz, Blues ou Musique du Monde : Chacha, artiste solaire et généreux nous invite au voyage !

Venez soutenir nos jeunes artistes locaux et découvrir ces nouveaux talents d’aujourd’hui et de demain ! Tarif Spécial : 13€ en tarif plein / 9€ en tarif réduit)

“Chacha Invite…” est un cycle musical créé en 2022 par La Luna Negra en collaboration avec le batteur Chacha Angela. Un jeudi par mois, le talentueux musicien invite ses amis artistes à partager la scène avec lui. Pop/Folk, Jazz, Blues ou Musique du Monde : Chacha, artiste solaire et généreux nous invite au voyage !

Venez soutenir nos jeunes artistes locaux et découvrir ces nouveaux talents d’aujourd’hui et de demain ! Tarif Spécial : 13€ en tarif plein / 9€ en tarif réduit)

.

45 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Bayonne