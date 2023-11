Soirée jeux de société 45 Rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence, 17 novembre 2023, Saint-Marcel-lès-Valence.

Saint-Marcel-lès-Valence,Drôme

La médiathèque vous accueille pour un moment convivial autour d’une partie collective de « Times Up » !.

2023-11-17 20:00:00

45 Rue de l’Etrau BP 4

Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The multimedia library welcomes you for a convivial moment around a collective game of « Times Up »!

La mediateca le da la bienvenida para un momento de convivencia en torno a una partida colectiva de « Times Up »

Die Mediathek empfängt Sie zu einem geselligen Moment rund um eine kollektive Partie « Times Up »!

